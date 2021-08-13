سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة.. شعبة البناء توضح

شهد سعر طن الأسمنت، اليوم الجمعة، استقرارًا داخل السوق المصري، عند مستوياته المرتفعة، التى سجلها الأسبوع الماضي بين 900 إلى 1000 جنيه للمستهلك، و تراوح سعر البيع تسليم أرض المصنع لسعر طن الأسمنت للمستهلك من 770 إلى 900 جنيه للطن وفقًا لما صرح به أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر طن الأسمنت للمستهلك

وتقدمت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بطلب توصية بمراجعة قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بموافقته على خفض الطاقة الانتاجية للمصانع، وذلك بسبب تأثيرات القرار على سعر طن الأسمنت للمستهلك.

كما طالبت الشعبة بمراجعة أسعار طن الاسمنت كل 15 يومًا، وذلك لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك بعد الارتفاع الشديد الذي شهده السوق في آواخر شهر يوليو .

أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن» أسعار طن الأسمنت للمستهلك، والتى تعرض في السوق، كالآتي:

- سعر طن الأسمنت بـ960 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت، وهو الأعلى سعر في السوق.

- سعر طن أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهًا.

- سعر طن المعلم 870 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت 880 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المصري 880 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان 900 جنيه.

مواد البناء

يذكر، أن أسعار مواد البناء شهدت تذبذب في الفترة السابقة بين انخفاض وارتفاع، وأن اسعار حديد التسليح شهد استقرار في كافة الأسواق للشهر الثالث على التوالي، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، كما استقر سعر طن الأسمنت للمستهلك عقب 4 ارتفاعات خلال أقل من شهر، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الشقق السكنية والعقارات التجارية في جميع المحافظات بنسبة من 5 إلى 10 % من سعر الوحدات التجاري والسكني.

قطاع العقارات في البورصة

ومن ناحية أخرى، شهد قطاع العقارات في تداولات البورصة المصرية انتعاشه بعدما احتل المركز الأول في ترتيب القطاعات التى يجرى تداولها بالبورصة على مدار الأسبوع الماضي.