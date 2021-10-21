كم سعر طن الحديد اليوم الخميس في الأسواق؟.. إليك القائمة السعرية

واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس استقرارها، وسط تقلبات شديدة في أسعار مواد البناء داخل الأسواق الفترة الماضية، إذ رفعت بعض من الشركات في قطاع الأسمنت الأسعار أمس، لتتراوح في السوق المحلي بين 1,110 و710 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن أسمنت «الدلتا» مبلغ تراوح بين 710 و715 جنيه للطن الواحد، وبينما سجل سعر طن أسمنت «الصعيد» نحو 750 جنيه للطن، أما طن أسمنت نوعية «السويس» يتراوح بين 1070 جنيه وحتى 1020 جنيه للطن الواحد، وأسمنت «سيناء» الذي وصل إلى 940 جنيه للطن.

وبحسب القائمة السعرية للشركات، سجل سعر أسمنت «النصر» سجل اليوم الخميس 1050 جنيه للطن، في الوقت الذي سجل فيه طن أسمنت «الممتاز» أسعار تراوحت بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، في حين سجل سعر طن أسمنت «المخصوص» عند 1,060 جنيه.

ويباع طن الأسمنت الأبيض «العادة» بـ2500 جنيه للطن كأعلى سعر للطن في السوق المحلي، فيما سجل سعر الطن من الأسمنت الأبيض ماركة «سوبر رويال» أسعار تراوحت بين 2,400 و2,380 جنيه للطن، وهو السعر الأدنى في السوق.

أسعار الحديد في الأسواق

وتحظى أسعار الحديد باهتمام كثير من المقبلين على البناء في مصر وشركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، وتهم أسعار الحديد والأسمنت شريحة كبيرة من المصريين، إذ سجل اليوم أسعار طن حديد «السويدي» 1,110 جنيه كأعلى سعر للطن، لشركات الحديد العاملة في مصر.

وشهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم، استقرارًا بعد ارتفاع الأمس، في كافة مواد البناء الأخرى، وسجل طن الحديد من نوعية «حديد عز» نحو 14600 جنيه للطن الواحد، وهو يمثل أعلى سعر في السوق المحلي، بينما سجل سعر طن الحديد نوعية «حديد المصريين» و«حديد بشاي» نحو 14500 جنيه للطن الواحد وهو السعر الأقل.