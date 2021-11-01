الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعلن الفائزين بمسابقة جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة جميع قطاعات الشعب من الفنانين التشكيليين والمصممين في مسابقة تصميم «جدارية مدينة الألعاب الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية»، حيث اعتمد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتيجة مسابقة اختيار تصميم الجدارية الكبرى «ملحمة مصر الرياضية» أمام مبنى المراسم بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ مساحتها طول 170 متراً، وعرض 3.5 متر.

وجاءت حصيلة الأعمال الفنية 116 عملًا جدارياً، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد رصدت جوائز لثلاثة فائزين فقط، ولكن لقوة الأعمال المقدمة تمّ إضافة جائزتين «هما الثاني مكرر والثالث مكرر».

وتمّ اختيار الفائزين من خلال لجنة التحكيم المشكلة من قبل الهيئة الهندسية والتي ضمت أساتذة من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية، حيث حصل علاء أحمد عوض مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، على الجائزة الأولى وقيمتها 100 ألف جنيه، كما حصل محمد عبدالباسط عبدالرازق أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان على الجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه، وحصلت منى إبراهيم يونس معلمة بمدرسة الرحامنة الصناعية على الجائزة الثانية «مكرر» وقيمتها 50 ألف جنيه، وحصلت آية محمد كمال مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية على الجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف جنيه، وحصل هيثم محمد زكي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ويدرس حالياً بكلية الفنون الجميلة في الفرقة الثالثة قسم التصوير على الجائزة «الثالثة مكرر» وقيمتها 25 ألف جنيه.

وأشارت الهيئة الهندسية إلى تكريم باقي المتسابقين الـ11 من خلال جوائز مالية رمزية وهم الفنانين: طاهر عبدالعظيم، أحمد سامي، أحمد عبدالفتاح، هند حسن، كريم محمد، عادل فؤاد، تشجيعاً لأعمالهم المتميزة.

وقد أشادت نقيب الفنانين التشكيليين ورئيس لجنة التحكيم بالمسابقة وتنظيمها ودور الهيئة الهندسية في طرح ونجاح مثل هذه المسابقات،التي تعطي الحماس لشباب الفنانين من أجل تنافسهم الشريف لوضع بصماتهم في الجمهورية الجديدة.

فيما أشاد المتسابقون بالمسابقة والمعايير التي اتسمت بالشفافية خلال كل ةمراحل المسابقة، ومن المنتظر تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في حفل ستنظمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قريباً.