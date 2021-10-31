القوات المسلحة تستضيف مؤتمر دول «المتوسط» لمناظير جراحات «المسالك»

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الثالث لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية.

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم افتتاح المؤتمر كلمة أكد خلالها على اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي والتدريب الطبي المستمر وتطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة، مشيراً إلى أن المؤتمرات الطبية أداة فعالة لنقل مهارات شباب الأطباء وإتاحة فرص الاطلاع أمامهم.

كما ألقى الدكتور على عبد الكريم أستاذ المسالك البولية بجامعة الإسكندرية سكرتير عام المؤتمر، كلمة أوضح خلالها أن المؤتمر عُقد بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية ما أعطى المؤتمر الطابع الدولي خاصة مع مشاركة عدد من أشهر أساتذة المناظير الدقيقة من 17 دولة مختلفة ما بين متحدثين وحاضرين.

وأكد مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، أن المؤتمر يرتكز على كل ما هو حديث في مجال المناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية، مشيراً إلى أهمية عقد العديد من الدورات الأكاديمية لشباب الأطباء لتطوير قدراتهم الطبية في مجال المناظير الدقيقة. ­

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية، ونُظم على هامش المؤتمر معرض لشركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية شارك به 35 شركة ومستشفى مختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لتقديم خدمات متطورة بكافة المجالات الطبية لأبناء الشعب المصري.