القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً

في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية الأمريكية «USS Portland».

اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالبحر الأحمر، والذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحرى المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذا تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.

وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة، ويأتي هذا التدريب في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمي.