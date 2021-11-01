مسح دولي: 46% من مواقع الشرق الأوسط لم تسلم من الهجمات الإلكترونية

كشف مسح دولي، شمل 1,169 شخصاً، بمن فيهم المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أكثر من نصف المشاركين من المنطقة يعتقدون بوجود حاجة لتعزيز التدابير الأمنية لعمليات معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمواقع الإلكترونية.

الأمن الإلكتروني يُمثل إحدى أبرز الأولويات

وقال المسح الذي أجرته مؤسسة «GoDaddy»، إن 84% من المشاركين في الاستبيان من المنطقة إلى أنّ الأمن الإلكتروني يُمثل إحدى أبرز الأولويات لدى الشركات الصغيرة، مع تأكيد 73% منهم على أنّ الشركات الصغيرة ما تزال عُرضةً لمخاطر الهجمات الإلكترونية.

ويرى 74% من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنّ البرمجيات الخبيثة تُمثل أكبر التهديدات الأمنية المُحتملة التي تُواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويليها التصيد الاحتيالي عند 68%.كما بين حوالي 30% من المشاركين في المنطقة قدرتهم على التعامل مع مخاطر الهجمات الإلكترونية بأنفسهم عند سؤالهم عن المهارات وأشكال الدعم اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الهجمات.

بحسب المسح، لم تتجاوز نسبة المشاركين من المنطقة الذي يعرفون الوجهة التي يمكنهم قصدها لطلب الدعم بهذا الخصوص 40%، مع تأكيد 32% من المشاركين بأنّهم غير واثقين بما يتوجب عليهم القيام به للتعامل مع أيّ هجوم إلكتروني، وأمّا فيما يتعلق بالاختراقات الأمنية، فقد بيّن أشار الاستبيان إلى تعرض غالبية المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختراق واحد على الأقل مع توقف الموقع الإلكتروني عن العمل (بنسبة 46%) أو تكبد خسارة مالية (بنسبة 32%) أو تضرر السُمعة (بنسبة 19%).

توافر المعلومات حول الخدمات الأمنية للمواقع الإلكترونية

وتطرق الاستبيان أيضاً إلى مسألة توافر المعلومات حول الخدمات الأمنية للمواقع الإلكترونية، إذ وجد 39% من المشاركين بأنّ المعلومات المتوافرة واضحةً وسهلة الفه، كما كشف 39% آخرون بأنّهم يُديرون موقعاً إلكترونياً تجارياً وليس شخصياً، مع إشارة 63% منهم إلى تمتع مواقعهم الإلكترونية بإمكانات مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية.

وتراوحت أعمار غالبية المشاركين في هذا الاستبيان، من أصحاب الشركات الناشئة نسبياً والتي تأسست منذ عام أو اثنين، بين 31-40 عاماً، علماً أنّهم يتمتعون بمهارات تقنية متوسطة حسب ما أشاروا إليه؛ موزعين بنسبة 36% لأصحاب الشركات الفردية، التي تُوظف شخصاً واحداً، و25% للشركات التي توظف شخصين إلى أربعة أشخاص بالحد الأقصى.