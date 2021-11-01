الحكومة تحسم الجدل: تعديلات قانون المرور لا تنطبق على التوك توك

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المرور اليوم، خلافات وجدل بين النواب، بشأن تطبيق تعديلات قانون المرور الجديدة الخاصة بالمركبات الآلية والنارية «الموتوسيكل» على مركبة «التوك توك» من عدمها، حيث أكد عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في المجلس، وعدد من النواب، ضرورة تقنين التوك توك وترخيصه، كما كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أنّ تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.

سن رخصة قيادة الموتوسيكل في تعديلات قانون المرور

وأكد العوضي أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، أنّ التعديل الذي يسمح لمن هم في سن 16 عاما، الحصول على رخصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - السكوتر)، وذلك ردا على تحذير نواب من تخفيض سن ترخيص التوك توك، ما قد يتسبب في تحول كثيرين إلى العمل على التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع، بحسب قولهم، كما طالبوا بتقنين وضع التوك توك.

الحكومة تحسم الجدل في أمر التوكتوك

من جانبه، حسم ممثل الحكومة الجدل في جلسة البرلمان، مؤكدا أنّ تعديلات قانون المرور الجديدة لا تسري على التوك توك، مشيرا إلى أنّه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيصا في وحدات المرور، كما أكد أنّه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

التعديلات الجديدة والتوك توك

ولم يتعرض القانون لترخيص التوك توك، وحدد شروط ترخيص العجلات أو المركبات «الـ3 عجلات» أو أكثر، وهي «الدراجات أو الآليات الرباعية العجلات مثل البيتش باجي»، والذي لا يسمح لها إلا بالسير في المناطق الجبلية والساحلية، ونصت المادة 35 من قانون المرور الجديد بعد التعديل ضمن شروط ترخيص الدراجات البخارية «الموتوسيكل» ذات العجلتين، أن تكون 16 بدلا من 18 عاما في القانون الحالي.