شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد.. تعديل سن القيادة

أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل عملية تستهوي العديد من الشباب، حتى أن بعض الفتيات أصبحن يستقلونها في شوارع القاهرة، في ظاهرة جديدة على الشارع المصري، وبالتالي يبحث عديدون عن شروط ترخيص الموتوسيكل ، لاسيما أنه وسيلة عملية تفيد كثيرا في الزحام، كما توفر في استخدام البنزين مقارنة بالسيارة، فضلا عن أسعاره الرخيصة.

شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد

وشروط ترخيص الموتوسيكل تم تنظيمها في قانون المرور المعمول به الآن، وقريبا سيتم صياغتها في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي يُعد واحدا من مشروعات القوانين الهامة التي تنتظر المناقشة والإصدار خلال دور الانعقاد الحالي.

16 عاما شرط الحصول على رخصة قيادة

وتعد أبرز شروط ترخيص الموتوسيكل في مشروع بتعديل قانون المرور، ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة عن 16 عاما، حيث كان 18 عاما في قانون المرور الحالي.

كما تضمنت التعديلات بشأن ترخيص الموتوسيكل والواردة في مشروع قانون المرور، معاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل وذلك إذا حدثت إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

شروط ترخيص الموتوسيكل في القانون الحالي

وتستعرض «الوطن» رسوم ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الحالي، وتتضمن 8 شروط يجب توافرها لإصدار الترخيص لصاحبه، وهي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- أن يكون المتقدم لائقا صحيا لقيادة «الموتوسيكل» .

- عدم وجود ضعف نظر أو إعاقة بدنية تتسبب في عدم قدرته على القيادة.

- الشهادة الدراسية شرط للحصول على رخصة القيادة.

- أن يكون الشخص المتقدم حاصلا على شهادة دراسية أو محو أمية.

- لاستخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، يجب شراء نموذج 265 من المرور التابع له كضرورة لاستخراج رخصة قيادة دراجة نارية.

الشهادة الطبية لقائد الموتوسيكل

كما تضمنت شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد، الحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم، والانتهاء من اختبار الإشارات الشفهية، وكذلك العملي في المرور.

ويجب لإصدار رسوم ترخيص الموتوسيكل تقديم 4 صور شخصية حديثة.

ترخيص الموتوسيكل

وعن رسوم ترخيص الموتوسيكل، فتقدر تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية في عام 2021 بـ550 جنيها، منها نموذج 256 مرور بسعر 6.5 جنيه، وطابع شرطة بقيمة 15 جنيها.