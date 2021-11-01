طلب إحاطة يطالب بفتح المزارات والأضرحة ومقامات الأولياء مع تدابير احترازية

طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب «العدل» بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء للزيارة، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة.

وكانت الأضرحة الدينية ومقامات الأولياء للزيارة، أُغلقت منذ أكثر من عام ونصف، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله.

طلب إحاطة في مجلس النواب

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به «إمام»، اليوم، في مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أوضح فيه أنَّ استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

وأوضح رئيس حزب «العدل»، في طلبه، أنَّ قرار غلق الأضرحة والمزارات الدينية ومقامات الأولياء ومنع الجمهور من التواجد بها كان في إطار حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة وباء «كوفيد -19»، حيث أن الجائحة في مصر لم تعد كسابق عهدها بفضل القرارات والتوجيهات التي شُرعت، وصدرَت لحماية الشعب المصري منها، وكذلك حملات التطيعم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع مصر، وكذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيًا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

سماح الدولة بالتجمعات واقامة المعارض

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن سماح الدولة بالتجمعات وإقامة المعارض والاحتفالات وعودة المدارس والجامعات يعزز من عملية عودة الحياة لطبيعتها، وينفي ما يتم طرحه ضد هذا الأمر.