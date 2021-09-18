حزب العدل يكرم الموظفين المثاليين بأسوان

كرمت أمانة حزب العدل بمحافظة أسوان، اليوم، عددا من الموظفين المثاليين لعام 2021 في 8 مصالح حكومية مختلفة، وقدم القائم بأعمال الأمين العام للحزب كمال منصور السلواوي درع التميز لهم، وذلك في إطار اهتمام حزب العدل بدعم الكوادر المميزة في العمل الإداري بالدولة المصرية وحرصه الدائم علي نشر النماذج الإيجابية كونها نماذج يحتذى بها.

أسماء المكرمين من الحزب

وجاء التكريم لكل من المهندس محمد محمدين، مدير مدرسة الزراعة بأسوان، ومنال صديق عثمان، بخدمة المواطنين بديوان عام محافظة أسوان، وفاطمة عبد الراضي، مأمور بالضرائب العقارية بمحافظة أسوان، ومحمد أحمد معاذ، من شركة مياه الشرب بمحافظة أسوان، وسحر أمين جاد، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، ومحمد حسين، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونادية مصطفى، من هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، بمشاركة أمين تنظيم المحافظة المهندس عمرو عناني، وأمين تنظيم مركز كوم امبو المحاسب وائل السيد.

رئيس الحزب: نكرم المتميزين في الجهاز الإداري للدولة لتشجيعهم على الاستمرار

وقال رئيس الحزب، النائب عبد المنعم إمام، إن التكريم يأتي تقديرا لما يبذل من جهد في خدمة المواطن الأسواني، وتذليل العقبات أمام المواطنين ومساعدتهم في قضاء مصالحهم، وتكريم النماذج الإيجابية والمضيئة داخل دولاب العمل الإداري بالدولة المصرية خطوة ضمن مشوار الحزب الطموح في المساعدة بالنهوض والخدمات الحكومية على كافة المستويات ابتداء من القرية المصرية وحتى أقصى المحافظات الحدودية، إيمانا منا بدور المواطنة في تدعيم الانتماء لدى كافة المواطنين.