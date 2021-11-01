بث مباشر.. أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس السيسي

بدأت أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة جلاكسو الإسكتنلدية، والتي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ أملًا في الحد من الاحتباس الحراري، والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ

قمة المناخ هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة التغيرات المناخية، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

يشارك ممثلو أكثر من 190 دولة

ويشارك ممثلو أكثر من 190 دولة في القمة الحالية التي تنظمها الأمم المتحدة، ويطلق عليها «كوب 26»، ووُصفت بأنّها فرصة إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب أو تفشل، وتأجلت عاما بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتهدف إلى الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، وهو الحد الذي يقول العلماء إنّه سيجنب الأرض من أكثر عواقب الاحتباس الحراري تدميرًا.

وتؤدي التعهدات الحالية للبلدان بخفض الانبعاثات لارتفاع متوسط درجة حرارة المعمورة 2.7 درجة مئوية هذا القرن، وستكون عودة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ذات فائدة كبيرة للمؤتمر، بعد غياب 4 سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتمثل مجموعة العشرين، التي تضم البرازيل والصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة، نحو 80% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويعتبر هذا المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تمِّ توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.