متحدث الرئاسة: مستشار النمسا أكد للرئيس السيسي دعم بلاده لجهود مصر

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس، المستشار النمساوي بمقر إقامته ودار نقاش معمق حول العديد من القضايا، حيث تمّ التطرق للأزمات التي تحدث بالمنطقة.

الرئيس: حل الأزمات يتمحور حول استعادة الاستقرار للدول

وأضاف السفير بسام راضي، أنَّ الرئيس السيسي، أكّد خلال المباحثات، أنَّ حل الأزمات في المنطقة يتمحوّر حول نقطة رئيسية وهي استعادة الاستقرار للدول التي فقدت الاستقرار والأمن، ويتمّ خلال خطوات محددة ومركزة واستعادة أركان الدولة الوطنية في تلك الدول، سواء في سوريا واليمن وليبيا والعراق وتقوية الحكومات المركزية والجيوش الوطنية والمؤسسات الشرعية للدول وتعزيز تلك القدرات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنَّ وجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي متكررة خلال لقاءاته الدولية مع الرؤساء والملوك، فطالما ما أكّد الرئيس أن فقدان الدول بالمنطقة للأركان الأساسية لمفهوم الدولة وضعف المؤسسات من شأنه أن يعطي مساحة متزايدة من العنف والفوضى، والتلاعب بمقدرات الدول والشعوب ومستقبل الأجيال الحالية، كاشفا أنَّ المستشار النمساوي خلال المباحثات بالأمس أكّد أن النمسا داعمة لمصر بكل جهودها وتعتبر صوت داعم لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

قمة المناخ اليوم رفيعة المستوى

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية له عبر أثير الراديو، أنَّ اليوم تنطلق قمة المناخ، وهي قمة رفيعة المستوى، وسيبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه اليوم بحضور القمة، وهناك كلمة سيلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول الموقف المصري وركائزه من قضية تغير المناخ باعتبار مصر ممثلة للدول الأفريقية وباعتبار مصر ستستضيف قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ بالدورة الـ27.

ونوه إلى أنَّ هناك عدة نقاط ومحاور سيتمّ التركيز عليها، خاصة أنَّ قضية المناخ العالمي تتمركز حول شقين رئيسيين، الشق الأول خاص بالدول الصناعية المعنية بالانبعاثات الناتجة عن الصناعاة الكبيرة، والتي أدت لزيادة حرارة كوكب الأرض وأدت لما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري، لافتًا إلى أنَّ هناك شق آخر حول معاناة الدول النامية والتي يدور النقاش حول مساعدة الدول النامية للتغلب على هذه الآثار أو ما يعرف بمصطلح التكيف أو المرونة أو التغلب على آثار الانبعاثات.