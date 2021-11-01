رئيس التحرير

محمود مسلم

منتخب مصر يضم محمد الشناوي لقائمة مباراتي أنجولا والجابون

كتب:

إبراهيم منصور
05:24 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ضم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لقائمة مباراتي أنجولا والجابون، المحدد لهما يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من عمر المرحلة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وقال مصدر داخل منتخب مصر، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «تأكدنا من جاهزية محمد الشناوي بعد اتصال هاتفي مع اللاعب الذي غاب عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام البنك الأهلي بالجولة الثانية للدوري، لكنه شارك في تدريبات الفريق الأحمر الأخيرة، وأصبح جاهزا للتواجد مع المنتخب، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة ليبيا بالجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم، وخروجه أثناء اللقاء ومشاركة محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

اقرأ المزيد:

إحصائيات وأرقام محمد الشناوي بعد ترشيحه لجائزة أفضل حارس بالعالم

أحمد شوبير: الحضري سبب إصابة محمد الشناوي.. ولم يحدث خلاف بينهما

محمد الشناوي يشارك في تدريبات المنتخب اليوم استعدادا للقاء ليبيا

وائل جمعة يكشف لـ«الوطن» تفاصيل إصابة محمد الشناوي: جاهز للقاء ليبيا

قناة الأهلي تعلن إصابة محمد الشناوي في مران المنتخب

انفراد بالمستندات.. عقد محمد الشناوي في الأهلي: «راتب ضعيف واستثناء وحيد»