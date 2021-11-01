رئيس وزراء بريطانيا: الساعة البيئية للأرض تدق إيذانا بانتهاء الكوكب

قال رئيس الوزراء البريطاني، وريس جونسون، إنّ الساعة البيئية تدق إيذانا بانتهاء كوكب الأرض، إن لم يتم بذل قصارى الجهد للحفاظ عليه، متابعا: «هنا تكمن المأساة، الساعة تدق قائلة لنا إنّ علينا أن نستغل حياتنا ونحافظ على كوكب الأرض، وهذه المهمة ستتكلف تريليونات من الدولارات».

سحابة ملوثات تحيط بكوكب الأرض

وأضاف جونسون، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يحيط بكوكب الأرض سحابة كثيفة من الملوثات، لم يصنعها سوى الإنسان، وبالتالي علينا خفض معدل الاحترار بنحو درجتين، وإن لم نفعل هذا ونواجه الأعاصير والفيضانات، سنقول وداعا لمدن بأكملها مثل شنجهاي في الصين، مدن كثيرة ستزول من كوكبنا إن لم نبذل قصارى جهدنا».

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: «الساعة تدق قائلة للجنس البشري، تحركوا وإلا فالأمور إلى انتهاء، والوقت سيكون متأخرا للأجيال ولن نستطيع إنقاذ الأجيال المقبلة، ومنذ 6 سنوات كنا في باريس –يقصد اتفاقية باريس- أدركنا أنّ هناك مشكلة خطيرة ما وأنّ درجة حرارة الأرض آخذة في الزيادة وأخذنا نتحدث ونتكلم كثيرًا، لكن علينا الآن أن نتخذ إجراءً حقيقيا يلتزم به الجميع».

محطات توليد الطاقة بالفحم أكبر ملوث للبيئة

وأوضح: «لدينا التكنولوجيا التي تمكننا من هذا، ولا نستطيع أن نقول إنّنا سنقضي على كل المشكلات دفعة واحدة، فقد انتهى أوان ذلك، ويجب أن نعالجها واحدة تلو الأخرى، وعلينا أن نخرج من الخدمة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، لأنه أكبر ملوث للبيئة بانبعاثات الكربون».