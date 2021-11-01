أمير ويلز يتعثر أثناء صعود المنصة لإلقاء كلمته في قمة المناخ (فيديو)

تعثّر أمير ويلز، تشارلز فيليب آرثر، وهو في طريقه إلى المنصة لإلقاء كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التغيرات المناخية لا تقل دمارا عن كورونا

وأكد أمير ويلز، أنّ جائحة كورونا كانت مدمرة، والتغيرات المناخية لا تقل دمارا عنها، مضيفا: «علينا أن نكون على أهبة الاستعداد، إنها حرب، أنتم جميعا تحملون همّا كبيرا على عاتقكم، وعليكم أن تنهضوا به وتعملوا بكل جد وسرعة».

وأضاف أنّ موارد الأرض آخذة في الاضمحلال والتضاؤل، ومن ثم يجب مواجهة الأخطار وعلى رأسها وقف استخدام محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الفحم، متابعا: «بعد ملايين السنوات من التطور البشري، تظل الطبيعة هي المعلم الوحيد للبشرية، علينا أن نستغلها وندعمها ونعززها بدلا من القضاء عليها بسبب هذه الانبعاثات».