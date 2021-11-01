«جونسون» يطالب بمنع استخدام الآلات العاملة بالفحم للتصدي لأزمة المناخ

ناشد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بالكف عن استخدام كل الآلات التي تعمل بالفحم للتصدي لأزمة تغير المناخ، على غرار ما حدث مع القطارات التي تعمل بالبخار وكانت تنفث سموم الكربون في الهواء.

وأضاف جونسون، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الكثير من الغابات أصبحت في حكم المقضي عليها، وعلينا أن نزرع كثيرًا من الغابات بدلا من اقتطاعها، ليس لأن مناظرها خلابة ورومانسية، لكنها السبيل الوحيد للحفاظ على البيئة، إذ تبث لنا الأكسجين وتحصل بدلا منه على ثاني أكسيد الكربون".

وتابع : "نصف سكان العالم أقل من 30 عاما وهم قوة هائلة، وأنا أنتوي أن أبقى على قيد الحياة حتى عام 2060 لنرى ما إذا كانت أهدافنا قد تحققت أم لا، والأجيال القادمة ستصدر حكمها علينا، لا الأطفال التي تعيش حاليا".

وأكد أن العالم يقف أمام نقطة فارقة تاريخية يجب استغلالها، وأن تتضافر جميع الجهود للقضاء على هذه الملوثات: "أمامنا أسبوعان من الآن وهي مدة انعقاد القمة، وطوال هذه المدة ستظل المصانع والسيارات تنفث بسمومها في الهواء، ومؤتمرنا وحده لن يستطيع إيقافها ولكن تنبغي وجود إرادة سياسية حقيقية".

وشدد على أن هذا المؤتمر لن يكون النهاية، لكن البداية: "علينا أن نعطي دفعة واحدة لقارب النجاة الذي نستقله جميعا، وإلا سينتهي بنا المطاف بشكل مأساوي".