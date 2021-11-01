أمير ويلز يطالب بتخصيص تريليونات الدولارات لمواجهة تحديات المناخ

قال أمير ويلز، تشارلز فيليب آرثر، إنّ حجم التهديد الذي يواجهه العالم بسبب أزمة المناخ، أكبر كثيرا مما كان متصورا، حيث يواجه كل الاقتصاديات العالمية، مطالبا بتخصيص تريليونات الدولارات لمكافحة الأزمة.

مواجهة تحديات المناخ

وأضاف أمير ويلز، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نناشد جميع الدول، العمل على إيجاد مناخ يحث على التعاون بين الجميع، وتتضافر فيه الجهود جميعا لمواجهة هذه التحديات».

وتابع تشارلز: «نحن بحاجة إلى حملة لا تقل أهمية عن الحملات العسكرية التي تقودها الدول في جيوشها، حيث تجيش لها كل الموارد التكنولوجية والمادية والمالية، وعلينا أن نشرك معنا القطاع الخاص، وهو أمر مهم للغاية، كما يجب أن نشرك الشركات الصناعية الكبرى في جميع أنحاء العالم على غرار ما حدث في مواجهة أزمة كورونا، خاصة أنّ هذه التحديات نتيجة طبيعية لهذه الصناعات».

وأكد أنّه يجب حث المستثمرين على المساهمة بشكل كبير في تمويل مواجهة أزمة المناخ، إضافة إلى العمل على أن تحل الطاقة النظيفة بدلا من الفحم.