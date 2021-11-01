مجهول ينهي حياة أحد الأشخاص ويترك جثته بالشارع في الإسماعيلية «صور»

تباشر الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسماعيلية، جهود الفحص والتحري حول حادث بشع شهدته المدينة، حيث أقدم مجهول على ذبح أحد الأشخاص، وفصل رأسه عن جسده، وترك جثته بشارع البحري، وحمل رأسه، قبل أن يتمكن المواطنين من القبض عليه.

وأبلغ الأهالي الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث، وفرضت كردونا أمنيا، فيما غطّت جثة القتيل.

وحصلت "الوطن" على صورة من الحادث، وتظهر بها جثة المجني عليه ملقاة في الشارع ومغطاة، وتسيل منها الدماء، كما تظهر الصور أيضا تجمع المارة بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وتم رفع جثة المجني عليه، ونقلها لأحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدا للتحقيق فيه.