التصريح بدفن جثة طفلة دهستها عجلات القطار بالأقصر

في واقعة مأساوية شهدتها محافظة الأقصر، داخل مركز إسنا جنوب المحافظة، لقيت طفلة تبلغ عامين ونصف من عمرها مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة قرية «المعلية» التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، إذ اصطدم القطار بالطفلة خلال عبورها من على القضبان لتلقى مصرعها في الحال، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف بمرفق إسعاف الأقصر لموقع الحادث ونقلت الطفلة لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر.

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط طفلة صغيرة تبلغ سنتين ونصف على شريط السكك الحديد، في حادث اصطدام القطار الإسباني رقم «88» أثناء قدومه من القاهرة والمتجه لمحافظة أسوان، لتلقى مصرعها في الحال أسفل عجلات القطار.

التصريح بدفن الطفلة

وفور ورود البلاغ لمركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انتقلوا برفقة رجال الإسعاف لمكان الواقعة، إذ نقلت الطفلة الصغيرة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي تمهيدًا لتسليمها لذويها عقب استخراج تصريح الدفن .

تم تحرير محضرًا رسميًا بمركز شرطة إسنا، كما تم إخطار النيابة لتتولى التحقيق في الواقع وكشف ملابساتها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة أسفل عجلات القطار وأثناء عبورها شريط السكك الحديد بقرية المعلة جنوب محافظة الأقصر.