ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام في جناية قتل عمد

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم في القضايا المتنوعة؛ فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط «حارس عقار بدائرة القسم، وأصل إقامته بمحافظة بني سويف»، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية «قتل عمد» والمقضي فيها بالإعدام، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وشارك قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

جهود الحملة

- ضبط 47 قضية مخدرات؛ ضُبط خلالها «كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة 52 متهما لـ16 منهم معلومات جنائية.

- ضبط 12 قطعة سلاح ناري، بحوزة 13 متهما.

- ضبط 8 قطع أسلحة بيضاء.

- ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضيتين «مشاجرة – إحداث عاهة».

- تنفيذ 7234 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.