محافظ الغربية يبحث إنشاء مواقف سيارات ذكية لمواجهة الاختناقات المرورية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، العروض المقدمة من أحد الشركات المتخصصة في إنشاء مواقف السيارات والمصاعد الذكية بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك في اجتماع موسع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وممثلي الشركة المقدمة للعروض والمهندس محمد الحضري استشاري الأعمال في المحافظة.

5 أنواع من المواقف والمصاعد

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عرض الشركة لأنواع المواقف والمصاعد التي يمكن تنفيذها، حيث جرى عرض 5 أنواع من المواقف تساهم في إيجاد حلول لمشكلة تزاحم السيارات وخاصةً في الشوارع التي تعاني من الاختناقات المرورية وعدم وجود أماكن مخصصة لركن السيارات، كونها بالفعل نفذت مجموعة من المشاريع المماثلة في دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ساهمت في حل أزمة الزحام وتراكم السيارات في ساحات الانتظار.

وأكدت الشركة أن اختيار نوع الموقف وتصميمه يتم بعد دراسة موسعة تشمل دراسة الوضع المروري في المنطقة المراد تنفيذ الجراجات بها ودراسة أيضا الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها إلى جانب دراسة نوعية المواد المستخدمة والمناسبة للبيئة.

دراسة موسعة لمناطق التنفيذ

ومن جانبه أبدى المحافظ ترحيبه بعروض الشركة والحلول المقترحة التي قدمتها، حيث طلب منهم دراسة موسعة للمناطق التي سيتم التنفيذ بها وأنسب أنواع المواقف التي ستتوافق مع المنطقة ووضعها المروري والمساحة المقررة ومدى جدوى المشروع والاستفادة التي يحققها.