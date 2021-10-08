محافظ الشرقية يتابع مواقف سيارات الأجرة لعدم رفع تعريفة الركوب

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

المحافظ يكلف رؤساء المدن بضبط المواقف

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على المخالفين بتوقيع غرامة لاتقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه لكل سائق مركبة، أجرة مرخصة بالعداد أو بدون، امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين، بتشكيل حملات مشتركة مع مباحث التموين، لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها.

تخصيص رقم للشكاوى

وأشار المحافظ، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام الآتية (2315974 - 055 2303693/ 055- 16528)، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فورا.