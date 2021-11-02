أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الفاكهة في السوق اليوم، وذلك لتحديد احتياجاتهم والكميات التي يريدون شراؤها حسب الميزانية الموضوعة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء على مدار اليوم في مجال الاقتصاد، نرصد أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، وذلك وفق الجولة الصباحية في عدد من الأسواق المحلية بالقاهرة والجيزة.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

لم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر البلح البارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وسجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا، كما وصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الخوخ

بلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر البرتقال

تراوح سعر البرتقال من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 6 جنيهات ويصل في بعض الأماكن إلى 9 جنيهات.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الأناناس

سجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.