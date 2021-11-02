14 شرطا للتعيين في الحكومة.. تعرف على تفاصيلها في قانون الخدمة المدنية

حرص قانون الخدمة المدنية، رقم 81 الصادر في فبراير 2016، على وضع حد لظاهرة المجاملات واستخدام الواسطة وتوزيع الوظائف، الظاهرة التي كانت منتشرة في ظل قانون 47 الملغي، وأرسى قواعد العدالة بكل صورها الاجتماعية والاقتصادية، ودعم كل مبادئ الشفافية، عند التعيينات في الوظائف الحكومية بالجهاز الإداري للدولة.

شروط التعيين في وظائف خالية بالحكومة مسؤولية حددها «الخدمة المدنية»

ونصت مواد قانون الخدمة المدنية، على ضوابط وأصول ألزمت بها الحكومة مسؤولية تنفيذها عند احتياجها لإجراء أي حركة تعيينات حكومية.

«الوطن» تسلط الضوء على الطفرة التي أحدثها قانون الخدمة المدنية، 81 لسنة 2016، وغير المسبوقة عند إجراء حركة تعيينات جديدة، حيث وضع الضوابط التي من خلالها يستطيع إرساء مبادئ العدالة بين المتقدمين للحصول على وظيفة حكومية.

التعيينات في الحكومة من خلال مسابقتين الأولى في يناير والثانية في يوليو

وتضمَّنت مواد قانون الخدمة المدنية، العديد من الإجراءات والخطوات والطرق والشروط التي يجب توافرها في المواطن الراغب في الالتحاق بوظيفة حكومية، والتعيين بها على النحو التالي:

1- لا يستطيع أي مواطن الالتحاق بأي وظيفة حكومية إلا من خلال التقدم بأوراقه لمسابقة تعلن عنها الحكومة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء ويشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

2-أن تلتزم الحكومة بإعلان أي وظائف حكومية شاغرة بها، من خلال مسابقتين حكوميتين في شهري يناير ويوليو، بشرط الاحتياج إليهما لسد العجز والاحتياج لتعيينات جديدة.

3 -أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة، وممولة.

4- يشترط فيمن يتقدم للاختبارات أن يكون مصريا، أو من إحدى الدول التي تعامل الحكومة مواطنيها مثل المصريين في شغل الوظائف المدنية بالجهات الحكومية.

5- تقوم الحكومة ويمثلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء اختبارات للمتقدمين للوظائف، وأولوية القبول للذين يجتازون الاختبارات، ويحصلون على أعلى الدرجات.

6- تلتزم كل وحدة «جهة عمل» بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بها لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة لشغل وظائف شاغرة بها.

7- يوضع الشخص الذي تم اختياره وقبوله، بعد اجتياز الاختبارات، في جهة عمله لمدة 6 أشهر من تسلمه العمل، يحصل خلالها على راتبه وكل مستحقاته المالية.

8- أن يكون المتقدم للوظيفة محمود السيرة وحسن السمعة.

9- ألا يكون طالب الوظيفة قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

10- ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره 4 سنوات على الأقل.

11- أن يثبت طالب الوظيفة لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

12- أن يكون طالب الوظيفة مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة.

13- أن يجتاز طالب الوظيفة الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

14- ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا عند استحقاق الوظيفة.