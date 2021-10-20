توفير وظائف لـ1500 شاب بالقطاع الخاص في قنا.. بينهم 7 من ذوي الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1471 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوي الهمم والعزيمة في قنا، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة، ليبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 3 آلاف و630 شاباً، فضلاً عن استخراج 1223 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

صرف 127 ألف جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية صرفت منحاً لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالي 127 ألف جنيه، لـ53 عاملاً، وصرف 97 ألفاً و144 جنيه للرعاية الصحية لـ 723 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة، من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنَّه تمّ التفتيش العمالي على 660 منشأة، وأسفر عن تحرير 71 محضراً عمالياً، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها ودياً، وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

التفتيش على المصانع والشركات للتأكد من تطبيق السلامة المهنية

كما شنت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية حملة تفتيش على مستوى المحافظة على 158 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وتبذل وزارة القوى العاملة، جهودًا كبيرًا، في عقد الاتفاقات مع شركات ومصانع وجهات القطاع الخاص، حيث تستهدف تشغيل الشباب والخريجين من كل المؤهلات والتخصصات، وتأهيلهم للعمل في سوق العمل بالقطاع الخاص، كما أنَّها تستهدف من وراء ذلك المساهمة، كجهة حكومية وممثلة للدولة في الحد من معدلات البطالة، سيرًا في خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.