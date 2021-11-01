رئيس وزراء إسبانيا: هدفنا تقليل الانبعاثات الكربونية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الهدف الأول لبلاده هو تقليل الانبعاثات الكربونية، وأن يجرى تبني نموذج مختلف من أجل تحقيق الهدف المنشود لتقليص الانبعاثات.

استبدال الطاقة التقليدية بطاقة نظيفة

وأكد سانشيز - في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ - ضرورة استبدال الطاقة التقليدية بطاقة نظيفة، وأن يكون هناك ممارسات حضارية مختلفة عن الحالية، فضلاً عن ضرورة التوقف شيئًا فشيء عن استخدام الوقود.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الخطط لتمكين الانتقال في الطاقة وخلق فرص اقتصادية ووظيفية لمجتمعاتنا، مبينًا أن هذا لا يقتصر فقط على إسبانيا وإنما على عدد من الدول.

وتابع: «نحن في إسبانيا نحاول إشراك القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، وقمنا بإطلاق عدد من المبادرات ورصدنا ميزانية ضخمة من أجل مواجهة التغير المناخي، وهو ما يعكس إرادتنا السياسية من أجل تحقيق هذا الهدف، ونقوم بعدد من الجهود المهمة من أجل جعل الاقتصاد أفضل ومن أجل تعزيز البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية حتى لا تكون البنية التحتية هشة».

ونوه رئيس وزراء إسبانيا، بأن بلاده تعمل على تقوية المبادرات الخارجية، وستسخر 30 مليون يورو للصندوق الأخضر من أجل التغير المناخي في عدد من الأماكن، فضلاً عن محاولتها تحقيق أهداف متعددة كما ينص عليه البيان في «كوب 26»، وتسخير أموال من أجل أن يكون هناك احترام لتعهداتها على مستوى الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050.

إسبانيا تسخر ميزانية سنوية حتى عام 2025 لمساعدة الدول الهشة

وأوضح سانشيز - في ختام كلمته - أن إسبانيا تعمل على تسخير ميزانية سنوية حتى عام 2025، من أجل مساعدة الدول الهشة وهذا المبلغ 30 مليون يورو سيساعد هذه الدول، مشددًا على ضرورة العمل بشكل متعاضد، وأن يكون هناك إنقاذ للكوكب عبر التضامن بشكل ملح جدًا بين دول العالم، فضلاً عن مشاركة فوائد الانتقال في الطاقة.