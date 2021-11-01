الرئيس الأمريكي يحذر من تغير المناخ: الأسوأ لم يحدث بعد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من كل الظواهر التي يسببها التغير المناخي مثل باقي الدول، مؤكدا أن جائحة كورونا أظهرت لكل الأمم أنه لا يمكن أن تواجه دولة وحدها هذه التهديدات، وأن الجميع عليه أن يتعاون، محذرا: «الأسوأ لم يحدث بعد».

وأضاف بايدن، خلال كلمته، بقمة المناخ المقامة بمدينة جلاسكو الإسكتلندية، أنه يجب أن نثبت لأنفسنا قدرتنا على خفض نسبة الانبعاثات الحرارية حول العالم، موضحا أنه من الممكن أن تفعل دول العالم ذلك، إذا تصرفت بشكل إيجابي، شرط أن يكون لدى الجميع الإرادة والحزم والطموح.

حل أزمة تغير المناخ

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن قمة جلاسكو يجب أن تكون انطلاقة إلى حزمة من الطموحات حول مستقبل مشترك يضمن مصلحة هذا العالم بأكمله، موضحا أن التغير المناخي يجرف الكثير من الأراضي حول العالم، مؤكدا أن بسبب هذه الأضرار يفقد الكثيرون أعمالهم وأرواحهم.

خسائر التغير المناخي فادحة

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن هذا التغير المناخي يكلف العالم تريليونات الدولارات بسبب الجفاف الذي يحدثه، إضافة إلى الحرائق ونقص المحاصيل الزارعية ببعض الأماكن.