قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح لقضايا تغير المناخ في الدول النامية، وحجم الاحتياجات الفعلية بهذه الدول، علاوة على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل، موضحا أنه في ضوء ذلك فلابد من وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا، لصالح تمويل قضايا المناخ بالدول النامية.

الرئيس السيسي: مصر تؤكد دعمها لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم الاثنين، بقمة المناخ المقامة بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، أن مصر تؤكد دعمها لما نادى به السكرتير العام للأمم المتحدة، بضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد، لما بعد 2025.

الرئيس السيسي: القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة تغير المناخ

وأوضح الرئيس السيسي أنه على الرغم من عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية، مشيرا إلى أنه مع ذلك تعد القارة نموذجا لعمل المناخ الجاد بقدر ما تسمح به إمكانياتها والدعم المتاح لها.