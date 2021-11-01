السيسي يبحث توطين الاستثمارات الهولندية في مصر ودعم التنمية بأفريقيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم، على هامش انعقاد قمة الأمم المُتحدة لتغير المناخ في جلاسجو.

التعاون في المياه والسياحة والتجارة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة والهجرة، فضلا عن التعاون القائم في مجال إدارة المياه، والاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المرتبطة بأنظمة الري والزراعة، وكذا في مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام.

مصر بوابة التصدير للقارة الأفريقية

كما ناقش الرئيس السيسي، مع رئيس وزراء هولندا، سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وهولندا في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة، ومناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية بمصر، في ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس وزراء هولندا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربا في هذا الإطار عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب، بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدوله.