رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة العيد الوطني

هنّأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قيادة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة العيد الوطني الجزائري، الذي يجري الاحتفال به في الأول من نوفمبر من كل عام.

الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن اليوم الوطني الجزائري، الذي يصادف هذا العام الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار في الأول من نوفمبر عام 1954، يمثل حدثاً وطنياً وقومياً، يعتز به كل جزائري وعربي، قدم خلاله أبناء الجزائر تضحيات غالية من دمائهم، من أجل نيل الحرية والاستقلال، حتى صارت ثورتهم ضد الاحتلال نبراساً لكل المناضلين من أجل الحرية.

العسومي يعبر عن خالص تهانيه للشعب الجزائري

وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل للجمهورية الجزائرية وشعبها العزيز، دوام الأمن والاستقرار، ومزيدا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.