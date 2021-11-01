أمريكا ترصد 125 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق «رؤية مصر 2030»

أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي، اليوم، عن سبعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.

الدعم المستمر من الشعب الأمريكي

ويؤكد هذا الاستثمار على الدعم المستمر من الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والحوكمة والأعمال الزراعية والبحث العلمي وتمكين المرأة.

وصرّح السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، بأن: «إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، الذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وتحفيز مشروعات ريادة الأعمال، والحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الآلاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100,000 من المعلمين».

مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار

ومن جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص، كما أشارت إلى الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين.

وأوضحت المشاط، أن هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتبني هذه المساعدات الاقتصادية البالغ قيمتها 125 مليون دولار على أكثر من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.