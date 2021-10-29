بايدن ينتقد الولايات المتحدة: ما قمنا به مع فرنسا افتقر إلى اللباقة

في واقعة نادرة في السياسة والعلاقات الدولية انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقف بلاده فيما عرف بأزمة الغواصات الفرنسية، التي تسببت في أزمة بين واشنطن وباريس، إثر تدخل الولايات المتحدة لإفشال صفقة غواصات فرنسية كانت أستراليا بصدد شرائها، لصالح أسلحة أخرى أمريكية الصنع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه باريس مؤخرا افتقر إلى اللباقة، مشيرا إلى أن فرنسا أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأكثرها وفاء لها، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن رويترز.

أول اجتماع بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بايدن، اليوم الجمعة، بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، في أول اجتماع بين الزعيمين منذ اندلاع أزمة الغواصات بين البلدين.

وأضاف بايدن أنه «لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع فيه الولايات المتحدة التعاون مع فرنسا».

ماكرون: المستقبل هو ما يجب أن ننظر إليه

في المقابل، قال ماكرون إنه يريد التطلع إلى المستقبل بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أنه «بالنسبة لي، المستقبل هو ما يجب أن ننظر إليه».

وكانت فرنسا أعلنت في 17 سبتمبر الماضي استدعاء سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة غواصات معها بقيمة مليارات اليورو.

وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة أوكوس العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية.