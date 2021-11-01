الشرطة العراقية تداهم أوكاراً إرهابية في وادي سبيلان

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم، استمرار عمليات مطاردة العصابات الإجرامية وتدمير أوكارها في وادي سبيلان بمحافظة كركوك، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأضافت القيادة في بيان لها، أن الشرطة الاتحادية واصلت عملياتها في تضييق الخناق على فلول العصابات الإرهابية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، بمنطقة وادي سبيلان، بعد قتل أحد عناصرها وإصابة اثنين منهم في عملية نوعية أمس.

تعقب آثار الإرهابيين بوادي سبيلان

وأضافت قيادة الشرطة العراقية أن القوة تمكنت من تعقب آثار الإرهابيين، ورصدت وكرا لهم في وادي سبيلان، وعثرت فيه على مواد غذائية ومنزلية، بالإضافة إلى 116 إطلاقة بندقية كلاشنكوف».

كما عثرت على أسطوانتي أكسجين وأكياس تحتوي على قطع حديدية وأسلاك كهربائية تم تدميرها بالكامل من قبل خبراء الشرطة، وأضافت القيادة أن «الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لمطاردة فلول داعش الإرهابية وتطهير المناطق من مخلفاتها الحربية ضمن قواطع المسؤولية في كركوك».

اعتقال مطلوبين بمذكرات قضائية

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني من اعتقال عدد من المطلوبين بمذكرات قضائية، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان لها: «بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من القبض على 3 مطلوبين بمذكرات قضائية وفق المادة 4 إرهاب خلال تواجدهم في مناطق غربي العاصمة».

وذكر الإعلام الأمني العراقي أنهم اعترفوا بانتمائهم لما يسمى بولايتي الجنوب والأنبار، وعملهم فيهما بديوان الجند بصفة مقاتلين، وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.