هاني شاكر يشدو في مهرجان بابل وسط حراسة مشددة من الشرطة العراقية

وصل منذ قليل، الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية إلى مسرح مدينة بابل من أجل الغناء في فعاليات المهرجان الغنائي الشهير الذي انطلقت حفلاته منذ عدة أيام في مدينة بابل.

هاني شاكر يشدو ضمن فعاليات مهرجان بابل الغنائي

نشر الفنان الكبير هاني شاكر، فيديو له عبر منصاته الإلكترونية أثناء ذهابه إلى الحفل، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة يتقدمه موكب رسمي من الشرطة العراقية.

كان شاكر عن أعرب سعادته بالمشاركة في مهرجان بابل الدولي وسط الجماهير العراقية، التي ملأت المسرح التي تقام عليها الحفلة، قائلا في بيان: «مش غريب على الشعب العراقي، حب الناس وحب الفن وحب الثقافة الجميلة»، معربا عن أمله أن يعود العراق إلى انفتاحه الفني والثقافي وأن يأتي إليه جميع الفنانين حول العالم، مؤكدا أن الشعب العراقي يستحق كل الحب والخير والتقدير.

هاني شاكر: الانفتاح الثقافي والفني عاد للعراق

يستعد هاني شاكر للمشاركة بالدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، المُقرر انطلاقه اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المُقبل، ولمدة 15 يومًا كاملًا، حيث يُحيي حفلًا يوم الخميس 11 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

وأحيا «شاكر» مؤخرا حفلا غنائيا رفع لافتة كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك في أغسطس الماضي، وقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حفلاً يتضمن مجموعة من أجمل أعماله الخاصة.