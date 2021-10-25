الخطيب: مصر لا تترك حق شهدائها وتلاحق الإرهابيين في أي مكان

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ تعاون أجهزة الأمن المصرية مع أجهزة الأمن السودانية للوصول للخلية الإرهابية التي كشف السودان عنها يؤكد أنَّ رسالة مصر واضحة بشأن أنَّها لن تترك حق شهدائها ولن تترك كل من عبث في الأمن والاستقرار المصري، مشددًا على أنَّ «السنوات الماضية كان يوجد فوران للإرهاب بمصر عقب ثورة 30 يونيو، وعقب إزاحة حكم الإخوان، وهذه الإزاحة تبعها عمليات إرهابية كبيرة جداـ عانت منها مصر، وأثرت على الاقتصاد المصري وأثرت على الحالة المعنوية لعدد من المصريين».

الخلية الإرهابية التي كشف السودان عنها قائدها مصري

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الخلية الإرهابية التي كشف السودان عنها قائدها مصري واسمه عزت محمد حسن حسين الأحمر ولديه كنية «أبو محمود»، وزوجته كانت طالبة بكلية آداب بجامعة بني سويف، وأسرتها تقدمت ببلاغ رسمي للشرطة بأنَّها مختفية قسريًا، وهو أيضًا أسرته تقدمت ببلاغ أنَّه مختفي قسريًا، ووقتها إعلام الإخوان الإرهابية أعلن هذا، وتمّ تسجيل اسمه واسم زوجته في ملفات بعض المنظمات الحقوقية المعادية لمصر بأنَّهم ضمن الملف المزعوم والمسمى بـ«الإختفاء القسري».

الاختفاء القسري ملف مزعوم من أجل الإساءة للدولة المصرية

وتابع «الخطيب»، أنَّ مصر لديها الكثير من الحالات التي ادعى ذويهم أنَّهم مختفيين قسريًا، لكن اكتشف العالم كله بعدها أنَّهم أعضاء جماعات إرهابية ويتعمدون وأسرهم ادعاء الاختفاء القسري من أجل الإساءة للدولة المصرية وأجهزة الأمن المصرية، بل ويُكتشف بعدها أنَّهم متورطون بعمليات إرهابية في سيناء وسوريا واليوم في السودان، كاشفًا أنَّ قائد هذه الخلية قُتل خلال الاشتباكات.

العناصر الإرهابية ممن أجرموا بحق مصر وحق أبنائها الشهداء محل استهداف ومطاردة

وشدد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على أنَّ كل العناصر الإرهابية ممن أجرموا بحق الدولة المصرية وحق أبنائها الشهداء أو عبثوا بأمنها واستقرارها هم محل استهداف وضبط وتنسيق ومطاردة، سواء داخل مصر أو خارج مصر، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدول الشقيقة والصديقة، وهو في إطار مكافحة الإرهاب.