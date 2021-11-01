مدحت العدل: أتشرف بوضع اسمي مع كبار المكرمين بمهرجان الموسيقي العربية

أعرب الشاعر مدحت العدل، عن سعادته البالغة لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

مدحت العدل: يكفيني أنني جزء من منظومة تضم عبدالوهاب ورامي ومأمون الشناوي

وقال العدل في كلمته على هامش تكريمه: «أتشرف بالتكريم في مهرجان الموسيقي، وإنني جزء بسيط من الأغنية المصرية والعربية، ويكفي إنني جزء من منظومة فيها محمد عبدالوهاب وأحمد رامي ومأمون الشناوي».

وأضاف قائلاً: «30 سنة هي الوقت طلعت فيه، ويعتبر المهرجان هو أعرق مهرجان غنائي في الوطن العربي، وأشكر الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم على جهودها في هذا المهرجان الكبير».

وتابع: «مهرجان الموسيقى العربية هو الذي ما زال يحافظ على تراثنا العربي، هو عماد الحفاظ على تراثنا العربي، وعظيم جدا أن فنانين من دول المغرب والسودان، يشاركون فيه، لكي يشدوا بأغنيات عبدالوهاب وعبد الحليم حافظ».

فيلمان عن جمال سلامة وعبده داغر في حفل الافتتاح

ويشهد حفل الافتتاح المقام حاليا، عرض فيلمين عن الموسيقار الراحل جمال سلامة وزميله عبده داغر، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض الدورات السابقة للمهرجان، منذ نشأته إلى الآن، وأعده وأشرف على تنفيذه استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

وتقام فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

وتشهد هذه الدورة، إقامة 33 حفلا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.