5 معلومات عن مدحت العدل قبل تكريمه غدا في مهرجان الموسيقى العربية

تكرم دارا الأوبرا المصرية، الشاعر والسيناريست مدحت العدل فى الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، الذى سينطلق غدا بمسرح النافورة وبمكتبة الإسكندرية.

ترصد «الوطن» فى هذا التقرير 5 معلومات عن مسيرة الفنان والشاعر والسيناريست مدحت العدل

- كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب مصري تخرَّج في كلية الطب عام 1981، عمل لمدة 11 عامًا بالطب ثم تفرغ للفن تمامًا.

- كتب مجموعة من الأغاني لنُخبة من أشهر الفنانين مثل (عمرو دياب)، (محمد فؤاد)، (محمد منير)، (سميرة سعيد) وغيرهم.

- عام 1992، كتبت له بداية سينمائية ناجحة للغاية بكتابته لأغاني فيلم (آيس كريم في جليم) بطولة عمرو دياب، وإخراج خيري بشارة، ومشاركته في سيناريو وحوار الفيلم كذلك، ونجح الفيلم نجاحًا ساحقًا في شباك التذاكر، وأصبح من علامات عمرو دياب الفنية المميزة، بعدها اشترك مع المخرج خيري بشارة عبر فترة التسعينيات في أربعة أفلام أخرى، منها (إشارة مرور) و(أمريكا شيكا بيكا).

كتب أغنيات لـ عمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وسميرة سعيد

- عام 1998 كان ميعاده مع محطة ناجحة ثانية بكتابته فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) الذي حقق نجاحًا غير مسبوق واعتلى عرش الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقًا للإيرادات لعدة سنوات، بعدها كتب سيناريوهات عدة أفلام ناجحة للغاية تجاريًّا مثل (همام في أمستردام)، (شورت وفانلة وكاب)، (مافيا)، (الديلر) وغيرها.

- وفي مجال الدراما التلفزيونية كتب عدة مسلسلات ناجحة مثل (محمود المصري) و(العندليب)، وله كذلك بَرنامج حواري بعنوان (أنت حر) يُقَدَّم على قناة «CBC» يستضيف فيه نجوم الفن، وهو شقيق الممثلين والمنتجين (سامي العدل)، (جمال العدل)، (محمد العدل).