«الإفتاء» توضح حكم طهارة من به «سلس بول» ومدى صحة صلاته

تحت عنوان «طهارة من به سلس بول وصلاته»، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة حول مدى صحة وطهارة من يعاني من «سلس بول»، وذلك ضمن حملتها التي دشنتها مؤخرا «اعرف الصح»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تلقت سؤالا يقول فيه السائل، «تتساقط مني بعض نقاط البول بعد الوضوء وفي الصلاة، فهل أعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل أكمل القراءة؟».

حكم طهارة من به سلس بول

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول حكم طهارة من به سلس بول وصلاته، إن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).

اعرف الصح

وتابعت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن حكم طهارة من به سلس بول وطهارته قائلة: «ولكن إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وكانت دار الإفتاء المصرية قد دشنت حملة «اعرف الصح» على صفحاتها الرسمية في 6 منصات بمواقع السوشيال ميديا وهي الفيس بوك والتليجرام وتويتر ويوتيوب وانستجرام وتيك توك، وأوضحت أنها تهدف من الحملة «تصحيح مفاهيم، والرد على فتاوى شاذة، وتوضيح لمعتقدات خاطئة، وتفنيد شبهات متطرفة» بحسب تعبير الدار، حيث تقوم بنشر فتوى مرتين يوميا في الثامنة والحادية عشرة مساء.