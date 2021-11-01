وكيل «النواب» يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد وموقف «السكوتر»

أشاد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، بوزارة الداخلية، التي تقدمت بقانون المرور الذي أقره المجلس ووجه لها الشكر، وأكد أن القانون مواكب للتطورات العالمية، فيما يخص المركبات الآلية الخفيفة، «نتحدث هنا عن الدراجة الآلية الخفيفة، لا الدراجات النارية والتوك توك وغيرها، لأن هذه المركبات لم تدخل في التعديلات التي أقرها المجلس»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة.

أبرز التعديلات التي تمت على مشروع القانون

وأوضح «سعد»، أن أبرز التعديلات التي تمت على مشروع القانون، أولا استحداث رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، حيث ظهرت بعض المركبات الجديدة مثل الإسكوتر بموتور، وبعض المركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع، وجرى خفض سن التراخيص لـ16 سنة بدلًا من 18 سنة، وذلك فيما يتعلق بالدراجات الآلية الخفيفة فقط، مضيفا «تعديلات القانون المرور الجديدة سيكون لها نتائج جيدة في سيولة الحركة المرورية».

التعديلات سمحت للأطفال بداية من 16 عاما بقيادة الدراجات الخفيفة

وأوضح أن هناك دول لها تجارب مع هذا النوع من المركبات ولا تمنح التراخيص للأطفال دون 16 سنة، «لسنا أول دولة نتعامل مع هذا الأمر، فقد تعامل مع هذا الملف فرنسا وألمانيا»، إذ إن قانون الطفل لم يكن يسمح للأطفال بقيادة الدراجات الآلية الخفيفة، لكن التعديلات سمحت للأطفال بداية من 16 عاما بقيادة الدراجات الخفيفة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع المواصفات الخاصة بالسرعة وغيرها من الأمور، وبالتالي فإنه لن يتم الترخيص لأي مركبة آلية خفيفة.

الملصق الإلكتروني

وحول الملصق الإلكتروني، أكد وكيل مجلس النواب، أن الالتزام في القانون يكون على قائد المركبات بوضع الملصق وعدم اتلافه وطمسه: «أحيانا يقود المركبة شخص غير المالك، وبالتالي فإن التدبير الموجود هو سحب رخصة قائد المركب، لكن في ضوء الالتزام على المالك فسيتم سحب ترخيص المالك بدلًا من قائد المركبة».