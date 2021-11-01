الـ«توك توك» يفجر أزمة داخل جلسة مجلس النواب

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برئاسة النائب عاطف المغاوري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال النائب عاطف مغاوري، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، إن الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك، يمثل نموذجًا يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف البرلماني: «أن هناك فشل في حل أزمة التوك توك، وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية، إذ يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى».

استحداث وقفة لمواجهة انتشار التوك توك

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنه يجب استحداث وقفة لمواجهة انتشار التوك توك في الشوارع.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بعدم السماح بقيادة التوك توك لمن هم أقل من 40 عاما، مضيفًا: «مصانع مصر تحتاج إلى عمالة حقيقية».

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر: «إننا بحاجة إلى مواجهة انتشار التكاتك في مصر، التي تساعد على تسرب الأطفال من التعليم، فضلا عن وجود اقتصاد غير رسمي مرتبط باستمرار عمل التوك توك».