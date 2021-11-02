قوات الاحتلال تهاجم مخيما بالضفة الغربية وتعتقل فلسطينيين

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اثنين من الشاب الفلسطيني بالرصاص، كما اعتقلت آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم «الدهيشة» جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنَّ مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شابين اثنين برصاص في القدم، كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم شابا آخر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

اعتقال مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين من محافظات بالضفة الغربية، شملت «القدس المحتلة، نابلس، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم»، كما أُصيب عدد آخر بحالات اختناق عقب اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، كما شنت قوات الاحتلال حملات أمنية في مدينة نعلين، وأصابت عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة منازل، وقامت بالاستيلاء على بعض محتوياتها وتدمير البعض الآخر.

استمرار أعمال تمهيد المقبرة اليوسفية

ومن جهة أخرى، استمرت قوات الاحتلال، في تنفيذ مخططاتها الخاصة بأعمال التمهيد في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، من أجل إقامة حديقة كجزء من مشروع مستوطنة جديدة، كما اقتحم 131 مستوطنًا المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، كما اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على أراضي فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي قطاع غزة، استمر توغل آليات الاحتلال شرق محافظة خان يونس، الواقعة جنوب القطاع، ونفذت عمليات تمشيط وتجريف أراضٍ شرق بلدة خزاعة تحت غطاء من طائرات الاستطلاع، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع، جعل المزارعين يتركون أراضيهم القريبة من المكان، خشية إصابتهم.