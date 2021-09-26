تفاصيل هجمات الاحتلال على الضفة الغربية: اعتقالات بين الفلسطينيين وإصابة جنديين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من المداهمات لاعتقال مشتبه بهم من مقاتلي حركة حماس في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع معركتين بالأسلحة النارية أسفرتا عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة.

وكانت أعمال العنف هذه المرة هي الأكثر دموية بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أسابيع وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

مقتل 5 فلسطينيين خلال هجمات للاحتلال على الضفة الغربية

وشهدت المنطقة تصعيدًا في القتال خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تفاقم التوترات بسبب إقامة مستوطنات إسرائيلية، وتصاعد النشاط المسلح في شمال الضفة الغربية، وفي أعقاب الحرب الدموية بين إسرائيل ومقاتلي حماس في قطاع غزة في مايو الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم كانوا يتتبعون مقاتلي حماس منذ أسابيع، وأن هذه المداهمات انطلقت ردًا على تهديدات وشيكة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بقوات الاحتلال

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن المسلحين كانوا على وشك تنفيذ هجمات، كما أشاد بالقوات الإسرائيلية قائلا:« إنهم تصرفوا كما هو متوقع، اشتبكوا مع العدو وندعهم بشكل كامل».

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر، إن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار أثناء مداهمات بغرض القيام بعمليات اعتقال.

وذكر أن ما لا يقل عن أربعة من نشطاء حماس قتلوا، وجرى اعتقال عدد آخر في العملية الليلية.

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقرب من جنين

في المقابل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين قتلا بالرصاص قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وإن ثلاثة آخرين قتلوا في منطقة بدو شمالي القدس.

بدورها، أكدت حماس أن القتلى أربعة، من بينهم ثلاثة الذين قتلوا في بدو هم أعضاء في الحركة الإسلامية المسلحة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابطا وجنديا أصيبا بجروح خطيرة أثناء عملية الاعتقال في بلدة برقين قرب جنين، وأنهم نقلوا جوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن صبيا في السادسة عشر من عمره من بين القتلى، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان مسلحا.

فلسطين تدين عمليات القتل التي ينفذها الاحتلال

وأدانت السلطة الفلسطينية، التي تدير مناطق شبه مستقلة في الضفة الغربية، عمليات القتل، وقالت إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا الصباح الدامي والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، إذ لقى أكثر من عشرين فلسطينيا حتفهم في اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية وخلال احتجاجات.

الاشتباكات التي اندلعت الأحد جاءت بعد أسبوع من استعادة إسرائيل القبض على آخر الفلسطينيين الستة، الذين تمكنوا من الفرار من سجن إسرائيلي شديد الحراسة في وقت سابق من الشهر الجاري.