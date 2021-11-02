الطاقة المتجددة سبيل إفريقيا لتخطي أزمات المناخ: استثمار وزراعة ذكية وإدارة مستدامة

ذكرت مجلة «بزنس ستاندرد» الاقتصادية، أنَّ إفريقيا تحتاج إلى تحول في الطاقة المتجددة، مضيفة في تقرير لها، أنَّه بينما ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ للأطراف في مدينة جلاسجو، بإسكتلندا، على خلفية أزمة المناخ العالمية المتزايدة، تظهر الأدلة العلمية الجديدة أنَّ العالم في طريقه إلى تسجيل زيادة بمقدار 1.5 درجة مئوية في درجات الحرارة العالمية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

العالم في طريقه لتسجيل زيادة 1.5 درجة بالحرارة

وأوضح التقرير، أنَّ الأطراف الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عزت في تقرير صدَر خلال أغسطس الماضي تغير المناخ الحالي والظواهر الجوية المتطرفة إلى تراكم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بسبب الأنشطة البشرية، حيث أدت انبعاثات غازات الدفيئة، بشكل رئيسي من حرق الوقود الأحفوري، إلى زيادة درجات الحرارة العالمية، مما أدى إلى ظواهر الطقس المتطرفة.

وحذر التقرير، من أنَّه ما لم يكن هناك خفض فوري وسريع وواسع النطاق في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يحد من الاحترار -مقياس نسبي للحرارة- إلى 1.5 درجة مئوية أو حتى 2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، فقد تخرج الأمور عن السيطرة.

إفريقيا تتحمل العبء الأكبر للاحترار

وأشار التقرير، إلى أنَّ البلدان الأفريقية تتحمل، رغم مساهمتها بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، العبء الأكبر من الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالاحترار العالمي.

وحذر أحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في جميع أنحاء إفريقيا مهددون من خلال تغير المناخ المتسارع الذي يمكن أن يذيب أيضًا الأنهار الجليدية القليلة في القارة في غضون عقدين.

كما يظهر التقرير أنَّ 1.3 مليار نسمة في أفريقيا لا يزالون يعانون درجة حرارة القارة بمعدل أعلى وبمعدل أسرع من المتوسط ​​العالمي.

توثيق تقلص الأنهار الجليدية

وتابعت المجلة أنَّ القارة الإفريقية تعاني بالفعل من تأثير تغير المناخ المتمثل في الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، بينما يمكن أن توفر إمكانات الطاقة المتجددة لإفريقيا مجالًا كبيرًا لبناء قارة مقاومة لتغير المناخ مع انخفاض انبعاثات الكربون، مع وجود فرص استثمارية جذابة، وتوفير الزراعة الذكية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث يلعب بنك التنمية الأفريقي دورًا في ضمان ثورة الطاقة المتجددة في القارة ، كما تطالب العديد من الجهات بالفعل باتخاذ إجراءات.