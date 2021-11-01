السيسي: تنفيذ الدول النامية التزاماتها في تغير المناخ مرهون بالدعم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تُدرك واجباتها، وتعي حجم التحديات التي تواجهها كل الدول النامية، وهنا أود التأكيد أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ، مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي، في إطار التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس.

التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة قمة المناخ COP26 بجلاسكو، الاسكتنلدية، اليوم، «الأمر الذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة».

وعقدت اليوم الإثنين الدورة السادسة والعشرون، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مدينة جلاكسو الأسكتلندية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

وكان الرئيس السيسي، قد التقى على هامش القمة، عددا من رؤساء دول العالم، بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، والشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحمد بن تميم، أمير قطر، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

وكانت الدورة السادسة والعشرون، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، عقدت اليوم الإثنين، في مدينة جلاكسو الأسكتلندية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

والتقى السيسي، على هامش القمة، عددا من رؤساء دول العالم، بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، والرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون.