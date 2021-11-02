الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي يحتفل بزفافه (صور)

احتفل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بزفافه، أمس الإثنين، بإحدى الدول العربية، وذلك بعد شهور قليلة من انفصاله عن خطيبته الأولى ذات الأصول التركية.

الصور الأولى من حفل زفاف رامي بركات الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي

ونشر رجل الأعمال عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا لنجله رامي، خلال حفل الزفاف، مُعلقًا عليها بقوله: «ابني الحبيب الأمير رامي وأميرته.. تهانينا.. أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية».

تفاصيل الخطوبة الأولى لـ رامي بركات: فتاة من أصول تركية

يذكر أنّ رامي عز الدين بركات، قد أعلن خطوبته الأولى من فتاة ذات أصول تركية، في شهر أكتوبر 2020، حيث نشر صورها آنذاك عبر موقع فيس بوك، حيث ظهرت صورة والدته هالة فؤاد، في الخلفية، إلا أنه بعد مرور نحو 4 شهور، أعلن والده الانفصال دون كشف أي تفاصيل، حيث كتب آنذاك، «هام: للعلم فقط.. تم إنهاء خطوبة ابني رامي عزالدين بركات، ولم يعد له أي ارتباط بخطيبته السابقة».

من هو رامي بركات الوريث الوحيد لـ أحمد زكي

يذكر أنّ رامي عز الدين بركات، قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إبان وفاة أخوه غير الشقيق هيثم أحمد زكي، في نوفمبر عام 2019، حيث إنه صار الوريث الشرعي والوحيد لثروة الفنان أحمد زكي، ليدخل في مرحلة جمع المقتنيات ومحاولاته للتبرع بجزءٍ منها، لوزارة الثقافة بشأن تأسيس متحف خاص بـ«النمر الأسود»، لاسيما وأنه يُقيم في إحدى الدول الأوربية ولا يُقيم في مصر منذ طفولته.

تعرف على مقتنيات أحمد زكي

وتضم مقتنيات أحمد زكي شقة الهرم، التي كانت المكتب الخاص بشركة إنتاج أحمد زكي، ومساحتها 156 متراً مربعاً: «هذه الشقة مُغلقة منذ 20 عاماً تقريباً، أي قبل وفاة أحمد زكي بـ5 أعوام، وجرى فتحها للمرة الأولى في شهر ديسمبر 2019، حيث جرى بيعها مؤخراً مقابل 850 ألف جنيه دون المقتنيات»، موضحاً أنَّ المكتب كان به مجموعة من المقتنيات والمنقولات، وجرى التحفظ عليها في غرفة خاصة.