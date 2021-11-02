في ذكرى ميلاده.. سر زهد وانعزال حسن كامي في فترته الأخيرة

تمر اليوم الذكرى 85 على ميلاد الفنان حسن كامي، الممثل والمطرب الأوبرالي، فقد درس بمدارس الجيزويت، ثم استطاع الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما درس بمعهد الكونسرفتوار، بالإضافة إلى الدراسات العليا في الموسيقى من إيطاليا.

في بداية حياته بدأ العمل في دار الأوبرا، وبجانبها شغل أيضًا وظيفة موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، وأخذ يتنقل من منصب إلى آخر، حتى بدأت رحلته مع التمثيل، وكان ذلك من خلال المسرح، إذ اكتشفه محمد نوح، وعرض عليه العملي في مسرحية «انقلاب»، ثم «دلع الهوانم»، ثم «لا مؤاخذة يا منعم».

130 عملًا شارك فيها حسن كامي

قدم الفنان حسن كامي، العديد من الأعمال التي تنوعت بين الدراما، والسينما، ودخل قلوب الجماهير من خلال أدواره المتميزة، واستطاع خلال مسيرته الفنية أن يقدم ما يقرب من 130 عملاً.

ورغم نجاحه المهني، وحصوله على عدد كبير من الجوائز، إلا أن حياته مليئة بالصدمات، فكانت أولى الصدمات في حياته الشخصية هو وفاة ابنه الوحيد شريف، إثر تعرضه لحادث بعدما صُدمت سيارته من الخلف وسقوط في إحدى الترع ويقلى مصرعه في الحال.

وفاة الابن الوحيد

وقال الفنان حسن كامي، خلال تصريحات سابقة لـ برنامج «مفاتيح» الذي يقدمه الإعلامي مفيد فوزي، إنه لم يعلم من المتسبب في هذه الحادثة، مشيرًا إلى أن زوجته نجوى، تحدثت معه، وأخبرته أن ابنهما تعرض لحادث، في وقت كان ينبغي عليه أن يشارك في حفل كان الهدف منه هو إعادة السياحة لمصر بعد حرب الخليج، ولكنه رفض المشاركة، وبعد رحيل شريف، بأسبوع طلب رئيس هيئة تنشيط السياحة من زوجتي نجوى، أن تتحدث معي حتى أوافق على المشاركة.

رحيل زوجة حسن كامي

صدمة أخرى تلقاها حسن كامي، بعد وفاة زوجته، حيث قال خلال لقاء تلفزيوني سابق له: «زوجتي كانت دائمًا مبتسمة، وطيبة جدًا وطيلة حياتها لم تجرح أحدًا، ولكن أنا من جرحتها عندما نظرت لسيدة أخرى وتسببت في بكائها»، لافتًا إلى أن بعد وفاة زوجته، تأثر نفسيًا وزهد الحياة، كما شعر بالوحدة والفراغ.