«الثقافة»: مقتنيات حسن كامي المعروضة على «فيس بوك» متعلقات شخصية

أعلنت وزارة الثقافة، أن مقتنيات الفنان الراحل حسن كامي، التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقتنيات شخصية تخضع لتصرف الورثة.

وقال محمد منير المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بعد رحيل الفنان حسن كامي، شكلت لجنة قانونية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وكان وقتها رئيس دار الكتب والوثائق، لفحص محتويات مكتبة «المستشرق»، وجرى ضمها إلى الوزارة.

وتابع متحدث الثقافة، الشق الخاص بالوزارة أنها نجحت في الحصول على المكتبة والكتب، وما دون ذلك متعلقات شخصية تخص الفنان وأسرته، وليس للوزارة حق قانوني في التدخل في التصرف بها، وفي حال رغبة الأسرة في التبرع بهذه المقتنيات للوزارة، فالوزارة ترحب بذلك.

وكشف محمد مجاهد الهلالي، صاحب إعلان بيع مقتنيات الفنان الراحل حسن كامي، عن تفاصيل حصوله على المقتنيات، رغم عدم وجود صلة قرابة تجمعه بالفنان الراحل، قائلًا: «بحب أجمع التحف والأنتيكات والأشياء النادرة، ولاقيت الحاجات دي بالصدفة في الصعيد من سنة تقريبًا، مع ناس أعرفهم واشتريتها منهم، بس مش عارف هما اشتروها إزاي».

يذكر أن المقتنيات التي حصل عليها المذكور، تخص الفنان حسن كامي وزوجته الراحلة، بحسب تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «معايا ساعة أصلية، وصور نادرة، وجوائز، وقلم ياباني بالحافظة الخاصة به، ونسخة من الإنجيل، ولوحات مرسومة، وكتب، ونوتة موسيقية، وجواز سفر، ومقتنيات أخرى لا زالت في مرحلة فرزها حتى الآن».

يشار إلى أن وزارة الثقافة، نجحت في 2019، في ضم وحيازة مجموعة من المطبوعات والمخطوطات النادرة، كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وذلك بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر مع المالك الجديد، للاتفاق على قيمتها النقدية، حيث استقرت اللجنة شكلتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية آنذاك، وعضوية سبعة من الفنيين والقانونيين على قائمة عناوين تعد من كنوز التراث القومي، آلت ملكيتها إلى دار الكتب وفقاً لقانون المخطوطات.