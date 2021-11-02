وفاة الفنان السوري صباح فخري

توفي الفنان السوري الكبير صباح فخري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية، حيث نعت وزارة الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنان صباح فخري

صباح فخري وهو من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

ظهرت موهبة الراحل، في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، تخرّج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنّام.

شهرة الفنان صباح فخري

كان صباح فخري في شبابه موظفاً بأوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة هناك، وهو واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

سبب تسميته بـ صباح فخري

ويعد الفنان الراحل أحد المطربين الكبار للأغنية، ومن المطربين الذين اشتهروا بالفن العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صبحي أبو قوس، ولكن سبب تسميته «صباح فخري» نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي، الذي اهتم به ورعى موهبته.

وشغل الراحل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.