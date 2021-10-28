وفاة عم الفنان محمد كريم

أعلن الفنان محمد كريم، عن وفاة عمه الدكتور شاكر خضير، مساء اليوم الخميس، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، فيما لم يكشف عن موعد الجنازة والعزاء بعد.

وكتب محمد كريم، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «توفي منذ قليل المغفور له بإذن الله عمي الأستاذ الدكتور شاكر خضر، أستاذ طب وجراحة العيون ووكيل الدراسات العليا الأسبق بكلية طب عين شمس والذي كان بمثابة والدي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

محمد كريم يشارك فيلم A Day To Die

يُذكر أن المخرج ويز ميلير، يُكثف الاحتياطات والتدابير الأمنية، في أثناء تصوير مشاهد الأكشن الجديدة بفيلم A Day To Die من بطولة بروس ويليز والنجم المصري محمد كريم، بالتزامن مع حادث مقتل مصورة فيلم Rust، وإصابة المخرج بالخطأ، على يد الممثل أليك بالدوين، أثناء تصوير مشهد إطلاق نار، الذي دفع العديد من الأفلام التي يتم تصويرها لزيادة الاحتياطات الأمنية، واتخاذ تدابير من شأنها عدم تكرار مثل هذا الحادث الآليم، الذي صدم صناع السينما في هوليوود، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه السينما العالمية بسبب فيروس كورونا.

تدابير أمنية للاطمئنان على سير عملية تصوير مشاهد الأكشن بسلام

ووضع صناع A Day to Die تدابير أمنية للاطمئنان على سير عملية تصوير مشاهد الأكشن بسلام دون الوقوع في أي خطأ، خاصة وأن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكيه عالية الميزانية، وتضم الكثير من مشاهد إطلاق النيران كما هو واضح بصور كواليس الفيلم من استخدام لمسدسات وبنادق فى المطاردات، وإطلاق نار كثيف والذي تم الإعداد له جيدا من خلال التدريب وإخلاء المناطق التي يتم التصوير فيها من المارة، خاصة وأن أغلب المشاهد بوسط المدينة.

والفيلم من المقرر أن تستقبله صالات العرض الأمريكية ودور السينما حول العالم العام المقبل 2022.

فيلم A Day To Die، من إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.