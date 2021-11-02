مستوطنون يقتحمون الأقصى.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن مختلفة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد عدد من شهود العيان، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية.

تشديدات أمنية واستفراز للمقدسيين

وتشهد مدينة القدس القديمة وبواباتها، مؤخرًا إجراءات أمنية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان الذين يتعرّضون بشكل يومي إلى مضايقات وانتهاكات، بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

اعتقال عدد من الفلسطينيين واقتحام المنازل

في سياق آخر، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مساء أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من رام الله، وذلك عقب تفتيش منزلي ذويهما في حي الطيرة بالمدينة، كما اعتقلت القوات أحد الأسرى المحررين في قرية المزرعة الغربية شمالاً، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن قوات خاصة تابعة للاحتلال اختطفت أحد الشبان من بلدة بدّو شمال غرب القدس وداهمت منازل القرية وأجرت عمليات تفتيش وتخريب.

وكانت وكالة الأنباء (وفا)، قد رصدت الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استشهاد مواطن، وأصيب 93 آخرون، وتم اعتقال 238 مواطنًا فلسطينيًا.

ومن جهتها، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اثنين من الشاب الفلسطيني بالرصاص، كما اعتقلت آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم «الدهيشة» جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنَّ مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شابين اثنين برصاص في القدم، كما اعتقلت قوات الاحتلال من المخيم شابا آخر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.